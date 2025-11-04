Şirket Dizini
Sendbird Siber Güvenlik Analisti Maaşlar

Sendbird şirketinde ortalama Siber Güvenlik Analisti toplam tazminatı year başına $102K ile $145K arasında değişmektedir. Sendbird şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/4/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$116K - $132K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$102K$116K$132K$145K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Sendbird şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



Diğer Kaynaklar