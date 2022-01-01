Şirket Dizini
Mendix
Mendix Maaşlar

Mendix'nin maaş aralığı, alt uçta Veri Analisti için yıllık toplam ücrette $56,385'den üst uçte Pazarlama için $195,975'ye kadar değişir. Son güncelleme: 8/9/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $93.5K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ürün Yöneticisi
Median $93.9K
Ürün Tasarımcısı
Median $72K

İş Analisti
$95.2K
Veri Analisti
$56.4K
Pazarlama
$196K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$93.6K
Çözüm Mimarı
$96.7K
SSS

The highest paying role reported at Mendix is Pazarlama at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $195,975. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Mendix is $93,733.

