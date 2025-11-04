Şirket Dizini
Sendbird
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Satış

  • Tüm Satış Maaşları

Sendbird Satış Maaşlar

Sendbird şirketinde in India ortalama Satış toplam tazminatı year başına ₹5.73M ile ₹8.17M arasında değişmektedir. Sendbird şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/4/2025

Ortalama Toplam Tazminat

₹6.56M - ₹7.68M
India
Yaygın Aralık
Olası Aralık
₹5.73M₹6.56M₹7.68M₹8.17M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 2 tane daha Satış maaş bilgisis için Sendbird kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız

Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Sendbird şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Satış tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Sendbird şirketindeki in India Satış pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹8,168,741 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Sendbird şirketinde Satış rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹5,725,100 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Sendbird için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Mendix
  • Branding Brand
  • InMobi
  • Biomeme
  • Pendo.io
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar