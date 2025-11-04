Şirket Dizini
Sendbird
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
Sendbird Bilgi Teknolojisti (BT) Maaşlar

Sendbird şirketinde ortalama Bilgi Teknolojisti (BT) toplam tazminatı year başına ₩41.81M ile ₩57.06M arasında değişmektedir. Sendbird şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/4/2025

Ortalama Toplam Tazminat

₩44.77M - ₩54.11M
Korea, South
Yaygın Aralık
Olası Aralık
₩41.81M₩44.77M₩54.11M₩57.06M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Don't get lowballed

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Sendbird şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Sendbird şirketindeki Bilgi Teknolojisti (BT) pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₩57,063,840 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Sendbird şirketinde Bilgi Teknolojisti (BT) rolü için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₩41,814,021 tutarındadır.

