SADA Maaşlar

SADA şirketinin maaşları alt seviyede Metin Yazarı için yıllık $21,128 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $295,515 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: SADA. Son güncellenme: 9/9/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $175K
Çözüm Mimarı
Median $230K
Aktüer
$99.5K

Metin Yazarı
$21.1K
Müşteri Hizmetleri
$40.8K
İnsan Kaynakları
$148K
Ürün Tasarımcısı
$101K
Program Müdürü
$43.4K
Proje Müdürü
$138K
Satış
$160K
Siber Güvenlik Analisti
$224K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$296K
SSS

بالاترین نقش پردرآمد گزارش شده در SADA، Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level با کل دستمزد سالانه $295,515 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در SADA برابر $142,973 است.

