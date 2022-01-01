Şirket Dizini
Axoni
Axoni Maaşlar

Axoni şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $155,000 toplam tazminattan üst seviyede İş Analisti için $165,825 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Axoni. Son güncellenme: 11/17/2025

Yazılım Mühendisi
Median $155K
İş Analisti
$166K
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Axoni şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

SSS

Axoni şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $165,825 tazminatla İş Analisti at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Axoni şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $160,413 tutarındadır.

