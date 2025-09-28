Şirket Dizini
Qualtrics
Qualtrics UX Araştırmacısı Maaşlar

Qualtrics şirketinde in United States UX Araştırmacısı tazminatı L4 için year başına $145K tutarındadır. Qualtrics şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/28/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$139K - $161K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$122K$139K$161K$177K
Yaygın Aralık
Olası Aralık
Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$145K
$141K
$0
$3.5K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Qualtrics şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)



SSS

Qualtrics şirketindeki in United States UX Araştırmacısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $177,310 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Qualtrics şirketinde UX Araştırmacısı rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $122,180 tutarındadır.

