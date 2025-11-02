Şirket Dizini
Pandora
Pandora
  • Maaşlar
  • Veri Analisti

  • Tüm Veri Analisti Maaşları

Pandora Veri Analisti Maaşlar

Pandora şirketinde in Panama ortalama Veri Analisti toplam tazminatı year başına PAB 39.5K ile PAB 55.3K arasında değişmektedir. Pandora şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/2/2025

Ortalama Toplam Tazminat

PAB 42.9K - PAB 51.9K
Panama
Yaygın Aralık
Olası Aralık
PAB 39.5KPAB 42.9KPAB 51.9KPAB 55.3K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Pandora şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)



SSS

Pandora şirketindeki in Panama Veri Analisti pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam PAB 55,252 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Pandora şirketinde Veri Analisti rolü in Panama için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat PAB 39,534 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar