Grubhub Maaşlar

Grubhub'nin maaş aralığı, alt uçta Ürün Tasarımcısı için yıllık toplam ücrette $19,632'den üst uçta Yazılım Mühendisliği Yöneticisi için $320,000'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Grubhub. Son güncelleme: 8/19/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Software Engineer 1 $140K
Software Engineer 2 $170K
Senior Software Engineer $217K
Staff Software Engineer $272K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Site Güvenilirlik Mühendisi

Ürün Yöneticisi
Product Manager II $165K
Senior Product Manager $196K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
Median $320K

Veri Bilimcisi
Median $150K
İş Analisti
Median $95K
Veri Analisti
Median $140K
Veri Bilimi Yöneticisi
Median $185K
Muhasebeci
$126K
İş Operasyonları
$296K
İş Operasyonları Yöneticisi
$125K
Finansal Analist
$87.6K
İnsan Kaynakları
$74.6K
Pazarlama
$51K
Pazarlama Operasyonları
$103K
Ortak Yöneticisi
$115K
Ürün Tasarımcısı
$19.6K
Program Yöneticisi
$160K
İşe Alım Uzmanı
$101K
Satış
$128K
Çözüm Mimarı
$85.6K

Veri Mimarı

Teknik Program Yöneticisi
$101K
UX Araştırmacısı
$98K
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


Hak Kazanma Takvimi

40%

YIL 1

30%

YIL 2

15%

YIL 3

15%

YIL 4

Hisse Tipi
RSU

Grubhub'de, RSUs 4 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 40% hak kazanır 1st-YIL (40.00% yıllık)

  • 30% hak kazanır 2nd-YIL (7.50% üç aylık)

  • 15% hak kazanır 3rd-YIL (3.75% üç aylık)

  • 15% hak kazanır 4th-YIL (3.75% üç aylık)

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Tipi
RSU

Grubhub'de, RSUs 4 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 25% hak kazanır 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak kazanır 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak kazanır 4th-YIL (6.25% üç aylık)

SSS

Grubhub'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $320,000 ücretle Yazılım Mühendisliği Yöneticisi'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Grubhub'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $127,379'dır.

