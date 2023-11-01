Şirket Dizini
Novibet
Novibet Maaşlar

Novibet şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Tasarımcısı için yıllık $19,591 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $32,604 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Novibet. Son güncellenme: 11/28/2025

Ürün Tasarımcısı
$19.6K
Yazılım Mühendisi
$32.6K
SSS

Novibet şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $32,604 tazminatla Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Novibet şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $26,098 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

