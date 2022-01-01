Şirket Dizini
Novartis
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Novartis Maaşlar

Novartis şirketinin maaşları alt seviyede Muhasebeci için yıllık $2,460 toplam tazminattan üst seviyede İş Geliştirme için $540,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Novartis. Son güncellenme: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Veri Bilimci
Median $150K
Veri Analisti
Median $10.1K
Yazılım Mühendisi
Median $125K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Veri Bilimi Müdürü
Median $31.5K
İş Geliştirme
Median $540K
Çözüm Mimarı
Median $79.4K
Makine Mühendisi
Median $100K
Muhasebeci
$2.5K
İdari Asistan
$14.7K
Biyomedikal Mühendisi
$229K
İş Operasyonları
$24.4K
İş Operasyonları Müdürü
$269K
İş Analisti
$75.3K
Müşteri Hizmetleri
$79.6K
Mali Analист
$122K
İnsan Kaynakları
$167K
Information Technologist (IT)
$94.7K
Yönetim Danışmanı
$281K
Pazarlama Operasyonları
$26.8K
Ürün Tasarım Müdürü
$64.3K
Ürün Müdürü
$94.7K
Program Müdürü
$125K
Proje Müdürü
$24.9K
Satış
$101K
Cybersecurity Analyst
$197K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$163K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Novartis şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $540,000 tazminatla İş Geliştirme pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Novartis şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $97,354 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Novartis için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • UBS
  • Dell Technologies
  • AstraZeneca
  • Roivant Sciences
  • LivaNova
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar