Roche Maaşlar

Roche şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Hizmetleri için yıllık $19,638 toplam tazminattan üst seviyede Kurumsal Gelişim için $331,500 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Roche. Son güncellenme: 9/18/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Software Engineer I $137K
Senior Software Engineer $200K
Staff Software Engineer $200K
Principal Software Engineer $290K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Veri Bilimci
Data Scientist I $118K
Data Scientist II $160K
Senior Data Scientist $170K

Biyoistatistikçi

Ürün Müdürü
Median $196K

Makine Mühendisi
Median $133K
Biyomedikal Mühendisi
Median $100K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $304K
Proje Müdürü
Median $156K
Teknik Program Müdürü
Median $165K
Muhasebeci
$25.5K
İş Operasyonları
$35.7K
İş Operasyonları Müdürü
$177K
İş Analisti
$199K
Kurumsal Gelişim
$332K
Müşteri Hizmetleri
$19.6K
Veri Bilimi Müdürü
$264K
Mali Analист
$131K
İnsan Kaynakları
$206K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$71.6K
Yönetim Danışmanı
$85.8K
Pazarlama
$212K
Ürün Tasarımcısı
$69.5K
Program Müdürü
$209K
Satış
$136K
Satış Mühendisi
$92.5K
Siber Güvenlik Analisti
$161K
Çözüm Mimarı
$98.2K
Teknik Yazar
$48K
UX Araştırmacısı
$101K
Girişim Sermayedarı
$176K
SSS

Roche şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $331,500 tazminatla Kurumsal Gelişim at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Roche şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $158,126 tutarındadır.

