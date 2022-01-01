Şirket Dizini
NEXT Trucking
NEXT Trucking Maaşlar

NEXT Trucking şirketinin maaşları alt seviyede İş Analisti için yıllık $100,500 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $180,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: NEXT Trucking. Son güncellenme: 9/9/2025

$160K

Ürün Müdürü
Median $180K
İş Analisti
$101K
Ürün Tasarımcısı
$162K

Yazılım Mühendisi
$164K
SSS

NEXT Trucking şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $180,000 tazminatla Ürün Müdürü pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
NEXT Trucking şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $162,938 tutarındadır.

