Şirket Dizini
Moveworks
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Bilgi Teknolojisti (BT)

  • Tüm Bilgi Teknolojisti (BT) Maaşları

Moveworks Bilgi Teknolojisti (BT) Maaşlar

Moveworks şirketinde ortalama Bilgi Teknolojisti (BT) toplam tazminatı year başına $93.2K ile $132K arasında değişmektedir. Moveworks şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/3/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$106K - $125K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$93.2K$106K$125K$132K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 3 tane daha Bilgi Teknolojisti (BT) maaş bilgisis için Moveworks kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Moveworks şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Moveworks şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Bilgi Teknolojisti (BT) tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Moveworks şirketindeki Bilgi Teknolojisti (BT) pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $132,250 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Moveworks şirketinde Bilgi Teknolojisti (BT) rolü için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $93,150 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Moveworks için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Ripple
  • Exabeam
  • Gem
  • Weights & Biases
  • Privacera
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar