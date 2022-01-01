Şirket Dizini
Exabeam
Exabeam Maaşlar

Exabeam'nin maaş aralığı, alt uçta Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT) için yıllık toplam ücrette $106,530'den üst uçte Proje Yöneticisi için $452,250'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Exabeam.

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $243K
Ürün Yöneticisi
Median $320K
Müşteri Başarısı
$132K

Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$107K
Pazarlama
$241K
Ürün Tasarımcısı
$240K
Proje Yöneticisi
$452K
Satış
$118K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$191K
SSS

Exabeam'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $452,250 ücretle Proje Yöneticisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Exabeam'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $240,293'dır.

