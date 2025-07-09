Şirket Dizini
Minsait
Minsait Maaşlar

Minsait şirketinin maaşları alt seviyede Teknik Program Müdürü için yıllık $23,619 toplam tazminattan üst seviyede Yönetim Danışmanı için $48,536 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Minsait. Son güncellenme: 9/16/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $40.2K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

İş Analisti
Median $31.4K
Veri Analisti
Median $26.6K

Veri Bilimci
$38.3K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$46.4K
Yönetim Danışmanı
$48.5K
Teknik Program Müdürü
$23.6K
SSS

The highest paying role reported at Minsait is Yönetim Danışmanı at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $48,536. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Minsait is $38,258.

Diğer Kaynaklar