Mercury
  • Maaşlar
  • Ürün Tasarımcısı

  • Tüm Ürün Tasarımcısı Maaşları

Mercury Ürün Tasarımcısı Maaşlar

Mercury şirketinde in United States Ürün Tasarımcısı tazminatı IC4 için year başına $280K tutarındadır. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $190K tutarındadır. Mercury şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/2/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$280K
$195K
$84.8K
$0
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Hak Ediş Takvimi

16.67%

YIL 1

16.67%

YIL 2

16.67%

YIL 3

16.67%

YIL 4

16.67%

YIL 5

16.67%

YIL 6

Hisse Türü
RSU

Mercury şirketinde, RSUs 6 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 16.67% hak ediş süresi 1st-YIL (16.67% yıllık)

  • 16.67% hak ediş süresi 2nd-YIL (16.67% yıllık)

  • 16.67% hak ediş süresi 3rd-YIL (16.67% yıllık)

  • 16.67% hak ediş süresi 4th-YIL (16.67% yıllık)

  • 16.67% hak ediş süresi 5th-YIL (16.67% yıllık)

  • 16.67% hak ediş süresi 6th-YIL (16.67% yıllık)

7 years post-termination exercise window.



Dahil Edilen Unvanlar

UX Tasarımcısı

SSS

Mercury şirketindeki in United States Ürün Tasarımcısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $588,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Mercury şirketinde Ürün Tasarımcısı rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $185,000 tutarındadır.

