Mercari
Mercari Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşlar

Mercari şirketinde in Japan Yazılım Mühendisliği Müdürü tazminatı MG6 için year başına ¥32.71M tutarındadır. yearlık tazminat paketi in Japan medyanı ¥16.36M tutarındadır. Mercari şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/2/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
MG 5
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG6
¥32.71M
¥22.86M
¥2.18M
¥7.66M
MG7
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG8
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
En Son Maaş Başvuruları
Hak Ediş Takvimi

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.3%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Mercari şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (8.32% üç aylık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (8.32% üç aylık)

  • 33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (8.32% üç aylık)



SSS

Mercari şirketindeki in Japan Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ¥35,846,073 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Mercari şirketinde Yazılım Mühendisliği Müdürü rolü in Japan için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ¥17,718,322 tutarındadır.

