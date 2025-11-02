Mercari şirketinde in Japan Yazılım Mühendisliği Müdürü tazminatı MG6 için year başına ¥32.71M tutarındadır. yearlık tazminat paketi in Japan medyanı ¥16.36M tutarındadır. Mercari şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/2/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
MG 5
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG6
¥32.71M
¥22.86M
¥2.18M
¥7.66M
MG7
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG8
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
33.3%
YIL 1
33.3%
YIL 2
33.3%
YIL 3
Mercari şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (8.32% üç aylık)
33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (8.32% üç aylık)
33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (8.32% üç aylık)