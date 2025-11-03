Şirket Dizini
LyondellBasell
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Çözüm Mimarı

  • Tüm Çözüm Mimarı Maaşları

LyondellBasell Çözüm Mimarı Maaşlar

LyondellBasell şirketinde in Netherlands ortalama Çözüm Mimarı toplam tazminatı year başına €105K ile €147K arasında değişmektedir. LyondellBasell şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/3/2025

Ortalama Toplam Tazminat

€114K - €133K
Netherlands
Yaygın Aralık
Olası Aralık
€105K€114K€133K€147K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 3 tane daha Çözüm Mimarı maaş bilgisis için LyondellBasell kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız

Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€78K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed

Katkıda Bulun
Kariyer seviyeleri nelerdir LyondellBasell?

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Çözüm Mimarı tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

LyondellBasell şirketindeki in Netherlands Çözüm Mimarı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €147,384 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
LyondellBasell şirketinde Çözüm Mimarı rolü in Netherlands için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €105,274 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    LyondellBasell için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Snap
  • Microsoft
  • Coinbase
  • Square
  • Intuit
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar