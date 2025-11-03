Şirket Dizini
LyondellBasell
LyondellBasell Kimya Mühendisi Maaşlar

LyondellBasell şirketinde in United States ortalama Kimya Mühendisi toplam tazminatı year başına $111K ile $152K arasında değişmektedir. LyondellBasell şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/3/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$120K - $143K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$111K$120K$143K$152K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir LyondellBasell?

SSS

LyondellBasell şirketindeki in United States Kimya Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $151,800 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
LyondellBasell şirketinde Kimya Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $110,880 tutarındadır.

