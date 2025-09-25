Şirket Dizini
Lazer Technologies
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
Lazer Technologies İnsan Kaynakları Maaşlar

Lazer Technologies şirketinde in Canada ortalama İnsan Kaynakları toplam tazminatı year başına CA$82.3K ile CA$115K arasında değişmektedir. Lazer Technologies şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/25/2025

Ortalama Toplam Tazminat

CA$89.1K - CA$104K
Canada
Yaygın Aralık
Olası Aralık
CA$82.3KCA$89.1KCA$104KCA$115K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

CA$225K

Kariyer seviyeleri nelerdir Lazer Technologies?

SSS

Lazer Technologies şirketindeki in Canada İnsan Kaynakları pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$115,223 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Lazer Technologies şirketinde İnsan Kaynakları rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$82,302 tutarındadır.

