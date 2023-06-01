Şirket Dizini
IronYun
IronYun Maaşlar

IronYun şirketinin medyan maaşı Yazılım Mühendisi için $34,524 tutarındadır. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: IronYun. Son güncellenme: 11/22/2025

Yazılım Mühendisi
$34.5K
SSS

IronYun şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $34,524 tazminatla Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
IronYun şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $34,524 tutarındadır.

