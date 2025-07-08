Şirket Dizini
Intellectual Ventures
Intellectual Ventures Maaşlar

Intellectual Ventures şirketinin maaşları alt seviyede İş Geliştirme için yıllık $183,080 toplam tazminattan üst seviyede Proje Müdürü için $186,428 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Intellectual Ventures. Son güncellenme: 11/24/2025

İş Geliştirme
$183K
Proje Müdürü
$186K
SSS

Intellectual Ventures şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $186,428 tazminatla Proje Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Intellectual Ventures şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $184,754 tutarındadır.

