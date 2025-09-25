Şirket Dizini
Integrant Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşlar

Integrant şirketinde in Egypt ortalama Yazılım Mühendisliği Müdürü toplam tazminatı year başına EGP 2.21M ile EGP 3.15M arasında değişmektedir. Integrant şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/25/2025

Ortalama Toplam Tazminat

EGP 2.51M - EGP 2.85M
Egypt
Yaygın Aralık
Olası Aralık
EGP 2.21MEGP 2.51MEGP 2.85MEGP 3.15M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

EGP 7.9M

Hakkını Al, Kandırılma

Kariyer seviyeleri nelerdir Integrant?

SSS

Integrant şirketindeki in Egypt Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam EGP 3,145,538 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Integrant şirketinde Yazılım Mühendisliği Müdürü rolü in Egypt için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat EGP 2,212,539 tutarındadır.

