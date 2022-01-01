Şirket Dizini
Birlasoft
Birlasoft Maaşlar

Birlasoft şirketinin maaşları alt seviyede İnsan Kaynakları için yıllık $1,438 toplam tazminattan üst seviyede Teknik Program Müdürü için $165,825 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Birlasoft. Son güncellenme: 10/10/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $7K
Çözüm Mimarı
Median $160K
İş Analisti
$20.5K

Veri Bilimci
$15.1K
İnsan Kaynakları
$1.4K
Yönetim Danışmanı
$15.4K
Ürün Tasarımcısı
$11.8K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$160K
Teknik Program Müdürü
$166K
SSS

Birlasoft şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $165,825 tazminatla Teknik Program Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Birlasoft şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $15,374 tutarındadır.

