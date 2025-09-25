Şirket Dizini
Integrant
Integrant Yazılım Mühendisi Maaşlar

Integrant şirketinde in Egypt Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına EGP 1.24M tutarındadır. Integrant şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/25/2025

Medyan Paket
company icon
Integrant
Software Engineer
Cairo, QH, Egypt
Yıllık toplam
EGP 1.24M
Seviye
Principal
Temel maaş
EGP 1.24M
Stock (/yr)
EGP 0
Prim
EGP 0
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
6 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Integrant?

EGP 7.9M

SSS

Integrant şirketindeki in Egypt Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam EGP 1,500,696 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Integrant şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Egypt için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat EGP 1,243,998 tutarındadır.

