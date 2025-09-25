Şirket Dizini
Intapp şirketinde ortalama Information Technologist (IT) toplam tazminatı year başına $200K ile $280K arasında değişmektedir. Intapp şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/25/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$216K - $251K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$200K$216K$251K$280K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Intapp şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Intapp şirketindeki jobFamilies.Information Technologist (IT) pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $279,650 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Intapp şirketinde jobFamilies.Information Technologist (IT) rolü için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $199,750 tutarındadır.

