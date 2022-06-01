Şirket Dizini
Intapp
Intapp Maaşlar

Intapp'nin maaş aralığı, alt uçta Muhasebeci için yıllık toplam ücrette $72,507'den üst uçta Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT) için $233,825'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Intapp. Son güncelleme: 8/10/2025

$160K

Ürün Tasarımcısı
Median $108K
Ürün Yöneticisi
Median $144K
Muhasebeci
$72.5K

Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$234K
Pazarlama
$102K
Ürün Tasarım Yöneticisi
$95.5K
Proje Yöneticisi
$164K
Satış
$120K
Yazılım Mühendisi
$119K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$129K
Hak Kazanma Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Intapp'de, Hisse/öz sermaye hibeleri 4 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 25% hak kazanır 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak kazanır 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak kazanır 4th-YIL (2.08% aylık)

SSS

Intapp'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $233,825 ücretle Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT) at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Intapp'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $119,799'dır.

Diğer Kaynaklar