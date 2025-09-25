Şirket Dizini
Healthium Medtech
Healthium Medtech İnsan Kaynakları Maaşlar

Healthium Medtech şirketinde in India ortalama İnsan Kaynakları toplam tazminatı year başına ₹3.7M ile ₹5.39M arasında değişmektedir. Healthium Medtech şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/25/2025

Ortalama Toplam Tazminat

₹4.25M - ₹4.84M
India
Yaygın Aralık
Olası Aralık
₹3.7M₹4.25M₹4.84M₹5.39M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

₹13.95M

Kariyer seviyeleri nelerdir Healthium Medtech?

SSS

Healthium Medtech şirketindeki in India İnsan Kaynakları pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹5,390,496 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Healthium Medtech şirketinde İnsan Kaynakları rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹3,700,256 tutarındadır.

