Şirket Dizini
Gilead Sciences
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Gilead Sciences Maaşlar

Gilead Sciences şirketinin maaşları alt seviyede Girişim Sermayedarı için yıllık $89,550 toplam tazminattan üst seviyede Kurumsal Gelişim için $349,238 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Gilead Sciences. Son güncellenme: 9/1/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $140K
Veri Bilimci
Median $223K
Mali Analист
Median $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Program Müdürü
Median $212K
Proje Müdürü
Median $178K
İş Analisti
Median $263K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
Median $220K
Ürün Müdürü
Median $170K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $295K
Biyomedikal Mühendisi
$151K
Kurumsal Gelişim
$349K
Veri Bilimi Müdürü
$208K
Hukuk
$291K
Yönetim Danışmanı
$156K
Pazarlama Operasyonları
$141K
Ürün Tasarımcısı
$203K
Ürün Tasarım Müdürü
$182K
Siber Güvenlik Analisti
$182K
Çözüm Mimarı
$254K

Veri Mimarı

Teknik Program Müdürü
$244K
Girişim Sermayedarı
$89.6K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Gilead Sciences şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)

Sorunuz mu var? Topluluğa sorun.

Farklı şirketlerden çalışanlarla etkileşime geçmek, kariyer ipuçları almak ve daha fazlası için Levels.fyi topluluğunu ziyaret edin.

Şimdi Ziyaret Et!

SSS

The highest paying role reported at Gilead Sciences is Kurumsal Gelişim at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $349,238. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Gilead Sciences is $208,035.

Öne Çıkan İş İlanları

    Gilead Sciences için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Invitae
  • Verily
  • Regeneron
  • Natera
  • Guardant Health
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar