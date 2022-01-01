Şirket Dizini
Regeneron
Regeneron Maaşlar

Regeneron şirketinin maaşları alt seviyede Biyomedikal Mühendisi için yıllık $75,000 toplam tazminattan üst seviyede Çözüm Mimarı için $238,085 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Regeneron. Son güncellenme: 10/25/2025

Veri Bilimci
Median $210K
Biyomedikal Mühendisi
Median $75K
Yazılım Mühendisi
Median $105K

Kontrol Mühendisi
$89.6K
Veri Analisti
$109K
Veri Bilimi Müdürü
$199K
Elektrik Mühendisi
$117K
Kurucu
$96.5K
Makine Mühendisi
$111K
Ürün Müdürü
$199K
Program Müdürü
$181K
Çözüm Mimarı
$238K
Girişim Sermayedarı
$184K
SSS

Regeneron şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $238,085 tazminatla Çözüm Mimarı at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Regeneron şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $117,316 tutarındadır.

