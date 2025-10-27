Şirket Dizini
Genesys
Genesys Yazılım Mühendisi Maaşlar

Genesys şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminatı L1 için year başına $92.4K ile L5 için year başına $181K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $140K tutarındadır. Genesys şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/27/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
Associate Software Engineer(Giriş Seviyesi)
$92.4K
$90.2K
$0
$2.2K
L2
Software Engineer
$118K
$112K
$0
$6.3K
L3
Senior Software Engineer
$140K
$128K
$2.9K
$8.8K
L4
Lead Software Engineer
$186K
$163K
$0
$23.1K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Unlock by Adding Your Salary!

Stajyer Maaşları

Kariyer seviyeleri nelerdir Genesys?

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Yazılım Mühendisi tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız.

Dahil Edilen Unvanlar

Yeni Unvan Gönder

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

SSS

Genesys şirketindeki in United States Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $237,300 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Genesys şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $136,600 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Genesys için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

Diğer Kaynaklar