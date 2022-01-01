Şirket Dizini
Ultimate Software Maaşlar

Ultimate Software şirketinin maaşları alt seviyede Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT) için yıllık $70,745 toplam tazminattan üst seviyede Veri Bilimci için $189,945 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Ultimate Software. Son güncellenme: 9/21/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $110K
İş Analisti
$99.5K
Veri Bilimci
$190K

Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$70.7K
Ürün Tasarımcısı
$76.9K
Ürün Müdürü
$184K
SSS

Ultimate Software şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $189,945 tazminatla Veri Bilimci at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Ultimate Software şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $104,875 tutarındadır.

