General Motors Maaşlar

General Motors şirketinin maaşları alt seviyede Yönetim Danışmanı için yıllık $44,446 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $277,400 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: General Motors. Son güncellenme: 9/13/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
L5 $102K
L6 $123K
L7 $176K
L8 $257K

Mobil Yazılım Mühendisi

Makine Öğrenmesi Mühendisi

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ağ Mühendisi

Kalite Güvence (KG) Yazılım Mühendisi

Veri Mühendisi

Üretim Yazılım Mühendisi

Sistem Mühendisi

Araştırma Bilimci

Veri Bilimci
L5 $95.9K
L6 $124K
L7 $143K
L8 $203K
Donanım Mühendisi
L5 $93.2K
L6 $107K
L7 $140K

Gömülü Donanım Mühendisi

Makine Mühendisi
L5 $89.7K
L6 $114K
L7 $135K
L8 $97.5K

Üretim Mühendisi

KAM Mühendisi

Ürün Müdürü
L6 $109K
L7 $154K
L8 $190K
L9 $224K
Ürün Tasarımcısı
L5 $101K
L6 $111K
L7 $140K

UX Tasarımcısı

Çözüm Mimarı
L6 $152K
L7 $162K
L8 $197K

Veri Mimarı

Bulut Mimarı

Bulut Güvenliği Mimarı

İş Analisti
L5 $107K
L6 $104K
L7 $130K
L8 $151K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
L5 $97K
L6 $100K
L7 $131K
L8 $135K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
L7 $200K
L8 $245K
L9 $277K
Teknik Program Müdürü
L6 $172K
L7 $132K
L8 $237K
Proje Müdürü
L6 $114K
L7 $143K
Program Müdürü
L6 $128K
L7 $160K
Mali Analист
L5 $98.9K
L6 $110K
Kontrol Mühendisi
L5 $94K
L6 $115K
Pazarlama
Median $120K
İK Uzmanı
Median $200K
İş Geliştirme
Median $148K
Veri Analisti
Median $123K
Muhasebeci
Median $100K

Teknik Muhasebeci

Siber Güvenlik Analisti
Median $100K
Veri Bilimi Müdürü
Median $200K
Grafik Tasarımcı
Median $135K
İnsan Kaynakları
Median $102K
Satış
Median $100K
İdari Asistan
$60.5K
İş Operasyonları Müdürü
$225K
Kurumsal Gelişim
$86.2K
Müşteri Hizmetleri
$135K
Elektrik Mühendisi
$137K
Hukuk
$116K
Yönetim Danışmanı
$44.4K
Pazarlama Operasyonları
$89.6K
Malzeme Mühendisi
$213K
Optik Mühendisi
$198K
UX Araştırmacısı
$149K
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

General Motors şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

SSS

General Motors şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $277,400 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the L9 level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
General Motors şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $130,446 tutarındadır.

