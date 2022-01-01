Şirket Dizini
ConocoPhillips
ConocoPhillips Maaşlar

ConocoPhillips şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $80,000 toplam tazminattan üst seviyede İş Geliştirme için $402,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: ConocoPhillips. Son güncellenme: 10/15/2025

Information Technologist (IT)
Median $109K
Yazılım Mühendisi
Median $80K
Muhasebeci
$109K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
İş Analisti
$88.8K
İş Geliştirme
$402K
Kimya Mühendisi
$121K
Veri Bilimci
$287K
Mali Analист
$174K
Jeoloji Mühendisi
$275K
Makine Mühendisi
$279K
Ürün Müdürü
$127K
Teknik Program Müdürü
$212K
SSS

ConocoPhillips şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $402,000 tazminatla İş Geliştirme at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
ConocoPhillips şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $150,499 tutarındadır.

