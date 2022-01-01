Şirket Dizini
GameStop
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

GameStop Maaşlar

GameStop şirketinin maaşları alt seviyede Satış için yıllık $35,183 toplam tazminattan üst seviyede Veri Analisti için $165,825 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: GameStop. Son güncellenme: 8/27/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $135K
İş Analisti
$149K
Veri Analisti
$166K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

82 46
82 46
Veri Bilimci
$161K
Pazarlama Operasyonları
$48.5K
Makine Mühendisi
$119K
Ürün Müdürü
$133K
Program Müdürü
$154K
Satış
$35.2K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


Hak Ediş Takvimi

5%

YIL 1

15%

YIL 2

40%

YIL 3

40%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

GameStop şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 5% hak ediş süresi 1st-YIL (5.00% yıllık)

  • 15% hak ediş süresi 2nd-YIL (15.00% yıllık)

  • 40% hak ediş süresi 3rd-YIL (20.00% altı aylık)

  • 40% hak ediş süresi 4th-YIL (20.00% altı aylık)

Sorunuz mu var? Topluluğa sorun.

Farklı şirketlerden çalışanlarla etkileşime geçmek, kariyer ipuçları almak ve daha fazlası için Levels.fyi topluluğunu ziyaret edin.

Şimdi Ziyaret Et!

SSS

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-GameStop הוא Veri Analisti at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $165,825. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-GameStop הוא $135,000.

Öne Çıkan İş İlanları

    GameStop için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Electronic Arts
  • Grubhub
  • Nordstrom
  • Wayfair
  • Macy's
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar