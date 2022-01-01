GameStop Maaşlar

GameStop şirketinin maaşları alt seviyede Satış için yıllık $35,183 toplam tazminattan üst seviyede Veri Analisti için $165,825 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: GameStop. Son güncellenme: 8/27/2025
5%
YIL 1
15%
YIL 2
40%
YIL 3
40%
YIL 4
GameStop şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
5% hak ediş süresi 1st-YIL (5.00% yıllık)
15% hak ediş süresi 2nd-YIL (15.00% yıllık)
40% hak ediş süresi 3rd-YIL (20.00% altı aylık)
40% hak ediş süresi 4th-YIL (20.00% altı aylık)
