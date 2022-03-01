Şirket Dizini
Farmers Business Network
Farmers Business Network Maaşlar

Farmers Business Network şirketinin maaşları alt seviyede İK Uzmanı için yıllık $171,638 toplam tazminattan üst seviyede Teknik Program Müdürü için $480,390 tutarına kadar değişmektedir.

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $180K
Veri Bilimci
$205K
İnsan Kaynakları
$176K

Ürün Müdürü
$199K
Program Müdürü
$281K
İK Uzmanı
$172K
Teknik Program Müdürü
$480K
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Farmers Business Network şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

SSS

Farmers Business Network şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $480,390 tazminatla Teknik Program Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Farmers Business Network şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $198,739 tutarındadır.

