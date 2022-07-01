Şirket Dizini
Extole
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Extole Maaşlar

Extole şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $25,186 toplam tazminattan üst seviyede Çözüm Mimarı için $99,500 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Extole. Son güncellenme: 9/10/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Veri Bilimci
$43.8K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$27.6K
Ürün Müdürü
$36.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Yazılım Mühendisi
$25.2K
Çözüm Mimarı
$99.5K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Extole şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $99,500 tazminatla Çözüm Mimarı at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Extole şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $36,180 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Extole için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Pinterest
  • Google
  • Dropbox
  • PayPal
  • Coinbase
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar