Ericsson
  Çözüm Mimarı

  Tüm Çözüm Mimarı Maaşları

Ericsson Çözüm Mimarı Maaşlar

Ericsson şirketinde in Canada Çözüm Mimarı tazminatı JS6 için year başına CA$143K ile JS7 için year başına CA$157K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Canada medyanı CA$158K tutarındadır. Ericsson şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/24/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
JS4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS5
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS6
CA$143K
CA$128K
CA$1.8K
CA$13.2K
JS7
CA$157K
CA$147K
CA$0
CA$9.5K
CA$226K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Kariyer seviyeleri nelerdir Ericsson?

Dahil Edilen Unvanlar

Cloud Architect

SSS

The highest paying salary package reported for a Çözüm Mimarı at Ericsson in Canada sits at a yearly total compensation of CA$178,252. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ericsson for the Çözüm Mimarı role in Canada is CA$158,371.

