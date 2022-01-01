Şirket Dizini
Ellucian
Ellucian Maaşlar

Ellucian şirketinin maaşları alt seviyede İş Analisti için yıllık $35,930 toplam tazminattan üst seviyede Satış için $151,443 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Ellucian. Son güncellenme: 9/4/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $100K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ürün Müdürü
Median $98K
İş Analisti
$35.9K

Proje Müdürü
$104K
Satış
$151K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$41.1K
SSS

Diğer Kaynaklar