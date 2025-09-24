Ellucian şirketinde in Mexico Yazılım Mühendisi tazminatı L1 için year başına MX$352K tutarındadır. yearlık tazminat paketi in Mexico medyanı MX$356K tutarındadır. Ellucian şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/24/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Software Engineer 1
MX$352K
MX$352K
MX$0
MX$0
Software Engineer 2
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Senior Software Engineer
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Lead Software Engineer
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
