DRW şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminatı L2 için year başına $203K ile L5 için year başına $387K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $259K tutarındadır. DRW şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/31/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L2
$203K
$168K
$4.4K
$29.9K
L3
$234K
$165K
$0
$69.1K
L4
$282K
$203K
$0
$78.8K
L5
$387K
$218K
$0
$169K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
