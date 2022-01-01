Şirket Dizini
Akuna Capital
Akuna Capital Maaşlar

Akuna Capital'nin maaş aralığı, alt uçta Muhasebeci için yıllık toplam ücrette $65,325'den üst uçte Yazılım Mühendisi için $425,071'ye kadar değişir. Son güncelleme: 8/21/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Junior Software Engineer $203K
Senior Software Engineer $425K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Nicel Geliştirici

Backend Yazılım Mühendisi

Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
Median $260K
Veri Bilimcisi
Median $225K

Muhasebeci
$65.3K
İş Operasyonları
$108K
Finansal Analist
$127K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$221K
Proje Yöneticisi
Median $155K
İşe Alım Uzmanı
$99.5K
SSS

Akuna Capital'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $425,071 ücretle Yazılım Mühendisi at the Senior Software Engineer level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Akuna Capital'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $179,209'dır.

