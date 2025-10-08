Dropbox şirketinde in United States Backend Yazılım Mühendisi tazminatı IC1 için year başına $173K ile IC5 için year başına $575K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $310K tutarındadır. Dropbox şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/8/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
IC1
$173K
$133K
$30.7K
$9.7K
IC2
$259K
$172K
$68.8K
$18.2K
IC3
$361K
$209K
$123K
$28.5K
IC4
$412K
$219K
$153K
$39.5K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
Maaş bulunamadı
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Dropbox şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)