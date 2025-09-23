Şirket Dizini
Comcast şirketinde in United States Yazılım Mühendisliği Müdürü tazminatı L4 için year başına $187K ile L8 için year başına $346K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $224K tutarındadır. Comcast şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/23/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L4
Manager
$187K
$151K
$23.1K
$13K
L5
Senior Manager I
$215K
$162K
$32.7K
$20.7K
L6
Senior Manager II
$255K
$182K
$43.1K
$30K
L7
Director
$302K
$201K
$61.1K
$39.9K
Hak Ediş Takvimi

15%

YIL 1

15%

YIL 2

15%

YIL 3

15%

YIL 4

40%

YIL 5

Hisse Türü
RSU + Options

Comcast şirketinde, RSU + Options 5 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 15% hak ediş süresi 1st-YIL (15.00% yıllık)

  • 15% hak ediş süresi 2nd-YIL (15.00% yıllık)

  • 15% hak ediş süresi 3rd-YIL (15.00% yıllık)

  • 15% hak ediş süresi 4th-YIL (15.00% yıllık)

  • 40% hak ediş süresi 5th-YIL (40.00% yıllık)

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU + Options

Comcast şirketinde, RSU + Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



