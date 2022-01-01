Şirket Dizini
Disney Maaşlar

Disney şirketinin maaşları alt seviyede İdari Asistan için yıllık $50,250 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $477,667 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Disney. Son güncellenme: 9/3/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Software Engineer I $140K
Software Engineer II $173K
Senior Software Engineer $210K
Lead Software Engineer $309K

Makine Öğrenmesi Mühendisi

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Kalite Güvence (KG) Yazılım Mühendisi

Veri Mühendisi

Üretim Yazılım Mühendisi

Güvenlik Yazılım Mühendisi

Site Güvenilirlik Mühendisi

Web Geliştirici

Ürün Müdürü
P2 $147K
P3 $180K
P4 $251K
P5 $397K
P6 $409K
P7 $478K
Ürün Tasarımcısı
L1 $153K
L2 $133K
L3 $162K
L4 $160K

UX Tasarımcısı

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

55 23
55 23
Yazılım Mühendisliği Müdürü
M2 $371K
M3 $322K
M5 $358K
Mali Analист
Median $109K
Veri Bilimci
Data Scientist $143K
Senior Data Scientist $203K
Veri Analisti
Median $120K
Teknik Program Müdürü
Median $180K
Proje Müdürü
Associate Project Manager $95.8K
Project Manager $110K
Senior Project Manager $159K
İş Analisti
Business Analyst $91.4K
Senior Business Analyst $151K
Siber Güvenlik Analisti
Median $158K
Satış
Median $99.5K

Hesap Müdürü

Veri Bilimi Müdürü
Median $400K
Program Müdürü
Median $180K
Ürün Tasarım Müdürü
Median $328K
Çözüm Mimarı
Median $416K

Veri Mimarı

Cloud Security Architect

UX Araştırmacısı
Median $158K
Müşteri Hizmetleri
Median $60K
İnsan Kaynakları
Median $140K
Muhasebeci
Median $85K

Teknik Muhasebeci

İş Geliştirme
Median $165K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
Median $178K
Pazarlama Operasyonları
Median $150K
İK Uzmanı
Median $115K
İdari Asistan
$50.3K
İş Operasyonları
$296K
İş Operasyonları Müdürü
$53.6K
Kontrol Mühendisi
$93.5K
Kurumsal Gelişim
$226K
Grafik Tasarımcı
$90.5K
Donanım Mühendisi
$85.6K
Hukuk
Median $266K
Yönetim Danışmanı
$86.2K
Pazarlama
$209K

Ürün Pazarlama Müdürü

Toplam Ödüller
$148K
Girişim Sermayedarı
$95.9K

Analist

Hak Ediş Takvimi

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.3%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Disney şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.30% yıllık)

33%

YIL 1

33%

YIL 2

34%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Disney şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33% hak ediş süresi 1st-YIL (16.50% altı aylık)

  • 33% hak ediş süresi 2nd-YIL (16.50% altı aylık)

  • 34% hak ediş süresi 3rd-YIL (17.00% altı aylık)

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Disney şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)

SSS

The highest paying role reported at Disney is Ürün Müdürü at the P7 level with a yearly total compensation of $477,667. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Disney is $158,000.

