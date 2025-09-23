Comcast şirketinde Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT) tazminat paketi medyanı year başına $97K tutarındadır. Comcast şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/23/2025
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
15%
YIL 1
15%
YIL 2
15%
YIL 3
15%
YIL 4
40%
YIL 5
Comcast şirketinde, RSU + Options 5 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
15% hak ediş süresi 1st-YIL (15.00% yıllık)
15% hak ediş süresi 2nd-YIL (15.00% yıllık)
15% hak ediş süresi 3rd-YIL (15.00% yıllık)
15% hak ediş süresi 4th-YIL (15.00% yıllık)
40% hak ediş süresi 5th-YIL (40.00% yıllık)
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Comcast şirketinde, RSU + Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)