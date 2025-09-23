Comcast şirketinde in United States Veri Bilimci tazminatı Data Scientist 2 için year başına $127K ile Senior Data Scientist için year başına $156K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $143K tutarındadır. Comcast şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/23/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Data Scientist 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist 2
$127K
$117K
$3.3K
$6.7K
Data Scientist 3
$126K
$111K
$12.1K
$3.3K
Senior Data Scientist
$156K
$125K
$20.5K
$10K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
15%
YIL 1
15%
YIL 2
15%
YIL 3
15%
YIL 4
40%
YIL 5
Comcast şirketinde, RSU + Options 5 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
15% hak ediş süresi 1st-YIL (15.00% yıllık)
15% hak ediş süresi 2nd-YIL (15.00% yıllık)
15% hak ediş süresi 3rd-YIL (15.00% yıllık)
15% hak ediş süresi 4th-YIL (15.00% yıllık)
40% hak ediş süresi 5th-YIL (40.00% yıllık)
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Comcast şirketinde, RSU + Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)