  • Maaşlar
  • Veri Bilimi Müdürü

  • Tüm Veri Bilimi Müdürü Maaşları

Comcast Veri Bilimi Müdürü Maaşlar

Comcast şirketinde in United States Veri Bilimi Müdürü tazminat paketi medyanı year başına $196K tutarındadır. Comcast şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/23/2025

Medyan Paket
company icon
Comcast
Data Science Manager
Denver, CO
Yıllık toplam
$196K
Seviye
M2
Temel maaş
$145K
Stock (/yr)
$29K
Prim
$22K
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
20 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Comcast?

$160K

Hak Ediş Takvimi

15%

YIL 1

15%

YIL 2

15%

YIL 3

15%

YIL 4

40%

YIL 5

Hisse Türü
RSU + Options

Comcast şirketinde, RSU + Options 5 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 15% hak ediş süresi 1st-YIL (15.00% yıllık)

  • 15% hak ediş süresi 2nd-YIL (15.00% yıllık)

  • 15% hak ediş süresi 3rd-YIL (15.00% yıllık)

  • 15% hak ediş süresi 4th-YIL (15.00% yıllık)

  • 40% hak ediş süresi 5th-YIL (40.00% yıllık)

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU + Options

Comcast şirketinde, RSU + Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Veri Bilimi Müdürü tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

SSS

Comcast şirketindeki in United States Veri Bilimi Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $340,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Comcast şirketinde Veri Bilimi Müdürü rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $194,000 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar