Citadel şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminatı L1 için year başına $405K ile L5 için year başına $608K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $525K tutarındadır. Citadel şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/23/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
$405K
$307K
$6.6K
$91K
L2
$427K
$275K
$0
$152K
L3
$542K
$286K
$12K
$244K
L4
$469K
$241K
$0
$228K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
